Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Англия. Чемпионшип

«Реал» покупает нападающего из Англии

11 Декабря 2023 • 08:27 Комментировать (1)

Нападающий «Рединга» Кайлан Викерс может перебраться в испанский топ-клуб. По сообщениям журналистов The Sun, в подписании 18-летнего игрока заинтересован мадридский «Реал».

Как стало известно журналистам, «королевский» клуб хочет подписать перспективного футболиста в январское трансферное окно. Мадридцы готовы предложить за Викерса порядка 1,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 19 поединках во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

«Реал» в последнем матче расписал мировую с севильским «Бетисом» со счетом 1:1.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Рединг трансферы футбола - зима 2024 Кайлан Викерс ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
shadowlive91
11 Декабря 2023 в 09:18
а сам Реал-то в курсе?
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 11 Декабря
08:27 · Англия. Чемпионшип
«Реал» покупает нападающего из Англии 1
09 Декабря
14:09 · Англия. Чемпионшип
«Барселона» готова в январе подписать хавбека «Лестера», у которого летом заканчивается контракт
06 Декабря
14:49 · Англия. Чемпионшип
Фирпо: «Куман доверил мне опекать Мбаппе в матче с «ПСЖ», я провёл лучшую игру в карьере»
05 Декабря
08:53 · Англия. Чемпионшип
​«Сандерленд» уволил главного тренера
04 Декабря
12:02 · Англия. Чемпионшип
Беллингем назвал трёх собственных фаворитов на премию Golden Boy в следующем году
03 Декабря
16:16 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» встретится с «Ливерпулем» в третьем раунде Кубка Англии 3
01 Декабря
01:53 · Англия. Чемпионшип
​Корейский нападающий клуба АПЛ вляпался в сексуальный скандал на родине
29 Ноября
02:55 · Англия. Премьер-лига
​Джагелка объявил о завершении игровой карьеры в 41 год
28 Ноября
16:42 · Англия. Премьер-лига
Ягелка завершил карьеру в 41 год официально
27 Ноября
20:30 · Англия. Премьер-лига
Боласи вернулся в английский футбол официально
26 Ноября
13:46 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола настаивает на трансфере Барко в «Манчестер Сити», но игрок сразу должен уйти в аренду
25 Ноября
23:38 · Англия. Чемпионшип
Руни с шестой попытки выиграл матч у руля «Бирмингема»
12 Ноября
14:51 · Англия. Чемпионшип
​«Барселона» собирается подписать игрока из Чемпионшипа
11 Ноября
18:24 · Англия. Чемпионшип
​Лэмпард может возглавить клуб третьего дивизиона Англии
04 Ноября
20:21 · Англия. Чемпионшип
​Гнонто хочет покинуть «Лидс»
Все новости
Рекомендуем