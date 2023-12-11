«Реал» покупает нападающего из Англии

Нападающий «Рединга» Кайлан Викерс может перебраться в испанский топ-клуб. По сообщениям журналистов The Sun, в подписании 18-летнего игрока заинтересован мадридский «Реал».

Как стало известно журналистам, «королевский» клуб хочет подписать перспективного футболиста в январское трансферное окно. Мадридцы готовы предложить за Викерса порядка 1,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 19 поединках во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

«Реал» в последнем матче расписал мировую с севильским «Бетисом» со счетом 1:1.