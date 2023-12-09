«Барселона» готова в январе подписать хавбека «Лестера», у которого летом заканчивается контракт

Каталонская «Барселона» в январе хочет усилиться новым опорным полузащитником. По информации от издания Sport, «сине-гранатовые» нацелились на хавбека «Лестера» Уилфрада Ндиди, у которого летом заканчивается контракт.

Как сообщает источник, «Барселона» настроена провернуть трансфер ивуарийца в январе, так как понимает, что «Лестер» будет вынужден сделать скидку из-за истекающего контракта футболиста.

26-летний Ндиди в этом сезоне провёл 15 матчей в Чемпионшипе, где отметился голом и 4 результативными передачами. За спиной у ивуарийского полузащитника 7 сезонов в Английской премьер-лиге.