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Англия. Чемпионшип

​«Сандерленд» уволил главного тренера

05 Декабря 2023 • 08:53 Комментировать
Сандерленд
...
Вест Бромвич
09.12 15:30

Отставка в английском Чемпионшипе - без работы остался Тони Моубрей, главный тренер «Сандерленда». «Черные коты» попали в затянувшуюся черную полосу, выиграв лишь два из последних девяти матчей и опустившись на девятое место в турнирной таблице.

И, хотя ситуация не выглядит фатальной, руководство клуба решило уволить тренера, с которым клуб был близок к возвращению в АПЛ в прошлом сезоне. Спортивный директор клуба Кристиан Спикмэн признал, что «решение было трудным», и что сейчас клуб ищет нового наставника.

В следующем своем матче «Сандерленд» должен сыграть с «Вест Бромвич Альбионом».

 


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