​Корейский нападающий клуба АПЛ вляпался в сексуальный скандал на родине

В Южной Корее разгорается скандал вокруг Хван Ый Джо - корейского нападающего, права на которого принадлежат «Ноттингем Форест», но выступающего в настоящий момент в «Норвиче». В южнокорейском сегменте интернета вовсю гуляет видео, которое, похоже, «слил» сам Хван - в нем он занимается сексом со своей бывшей подругой.

Возможно, именно из желания отомстить ей Хван и «слил» пикантное видео, но в итоге поимел проблемы сам - южнокорейская федерация уже отстранила его, и, возможно, то же самое решат сделать и в руководстве клуба. Тем более, что в Англии к таким вещам относятся очень щепетильно, Мэйсон Гринвуд и другие не дадут соврать.