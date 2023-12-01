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Англия. Чемпионшип

​Корейский нападающий клуба АПЛ вляпался в сексуальный скандал на родине

01 Декабря 2023 • 01:53 Комментировать
Бристоль Сити
...
Норвич
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03.12 16:30

В Южной Корее разгорается скандал вокруг Хван Ый Джо - корейского нападающего, права на которого принадлежат «Ноттингем Форест», но выступающего в настоящий момент в «Норвиче». В южнокорейском сегменте интернета вовсю гуляет видео, которое, похоже, «слил» сам Хван - в нем он занимается сексом со своей бывшей подругой.

Возможно, именно из желания отомстить ей Хван и «слил» пикантное видео, но в итоге поимел проблемы сам - южнокорейская федерация уже отстранила его, и, возможно, то же самое решат сделать и в руководстве клуба. Тем более, что в Англии к таким вещам относятся очень щепетильно, Мэйсон Гринвуд и другие не дадут соврать.


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Евро-Футбол.Ру,
Норвич Ноттингем Форест Хван Ый Джо ещё теги

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