Руни с шестой попытки выиграл матч у руля «Бирмингема»

В октябре Уэйн Руни стал главным тренером «Бирмингема». В первых пяти матчах под руководством молодого тренера команда один сыграла вничью и четыре раза проиграла. С шестой попытки Руни удалось отпраздновать первую победу во главе «Бирмингема» - в субботу «горожане» на своём поле обыграли «Шеффилд Уэнсдей» со счётом 2:1. Это была игра 17-го тура Чемпионшипа – второго по рангу английского дивизиона.

На текущий момент «Бирмингем» занимает 14-е место в турнирной таблице Чемпионшипа. Следующий матч команда Уэйна Руни проведёт 29 ноября – против «Блэкберна» на выезде.