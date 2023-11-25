Руни с шестой попытки выиграл матч у руля «Бирмингема»

В октябре Уэйн Руни стал главным тренером «Бирмингема». В первых пяти матчах под руководством молодого тренера команда один сыграла вничью и четыре раза проиграла. С шестой попытки Руни удалось отпраздновать первую победу во главе «Бирмингема» - в субботу «горожане» на своём поле обыграли «Шеффилд Уэнсдей» со счётом 2:1. Это была игра 17-го тура Чемпионшипа – второго по рангу английского дивизиона.
На текущий момент «Бирмингем» занимает 14-е место в турнирной таблице Чемпионшипа. Следующий матч команда Уэйна Руни проведёт 29 ноября – против «Блэкберна» на выезде.
Протокол игры
|45'Байерс Джордж (0:1)
|(1:1) Бакуна Жуниньо45'
|(2:1) Джеймс Джордан81'
Радди Джон•Лейрд Итан88' (Romelle Donovan (88') •Сэндерсон Дион•Айву Эмануэль•Бьюкенен Ли78' (Джеймс Джордан (78') •Бакуна Жуниньо78' (Драме Коди (78') •Белик Крыстян•Миёши Коджи88' (Робертс Марк (88') •Стэнсфилд Джей•Дембеле Сирики• 15'Бёрк Оливер64' (Юткевич Лукаш (64')
Запасные: Хоган Скотт•Гарднер Гари•Этеридж Нейл•Шуньич Иван
Доусон Кэмерон•Иорфа Доминик•Диаби Бамбо•Воулкс Уилл•Фамево Акин•Ихьекве Майкл•Байерс Джордж83' (Флетчер Эшли (83') •Бэннан Барри• 39'Виндасс Джош 32'83' (Bailey Cadamarteri (83') •Мусаба Антони 61'64' (Гассама Джейди (64') • 70'Уилкс Маллик 37'64' (Джонсон Марвин (64')
25 ноября. Стадион "St Andrew's Trillion Trophy Stadium".
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