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Англия. Чемпионшип

Руни с шестой попытки выиграл матч у руля «Бирмингема»

25 Ноября 2023 • 23:38 Комментировать
Бирмингем
2:1
Шеффилд Уэнсдей

В октябре Уэйн Руни стал главным тренером «Бирмингема». В первых пяти матчах под руководством молодого тренера команда один сыграла вничью и четыре раза проиграла. С шестой попытки Руни удалось отпраздновать первую победу во главе «Бирмингема» - в субботу «горожане» на своём поле обыграли «Шеффилд Уэнсдей» со счётом 2:1. Это была игра 17-го тура Чемпионшипа – второго по рангу английского дивизиона.

На текущий момент «Бирмингем» занимает 14-е место в турнирной таблице Чемпионшипа. Следующий матч команда Уэйна Руни проведёт 29 ноября – против «Блэкберна» на выезде.

Протокол игры  
Бирмингем2:1Шеффилд Уэнсдей
  45'Байерс Джордж (0:1)
(1:1) Бакуна Жуниньо45'  
(2:1) Джеймс Джордан81'  
Радди ДжонЛейрд Итан 88' (Romelle Donovan ( 88') Сэндерсон ДионАйву ЭмануэльБьюкенен Ли 78' (Джеймс Джордан ( 78') Бакуна Жуниньо 78' (Драме Коди ( 78') Белик КрыстянМиёши Коджи 88' (Робертс Марк ( 88') Стэнсфилд ДжейДембеле Сирики  15'Бёрк Оливер 64' (Юткевич Лукаш ( 64')
Запасные: Хоган СкоттГарднер ГариЭтеридж НейлШуньич Иван
Доусон КэмеронИорфа ДоминикДиаби БамбоВоулкс УиллФамево АкинИхьекве МайклБайерс Джордж 83' (Флетчер Эшли ( 83') Бэннан Барри  39'Виндасс Джош  32' 83' (Bailey Cadamarteri ( 83') Мусаба Антони  61' 64' (Гассама Джейди ( 64'  70') Уилкс Маллик  37' 64' (Джонсон Марвин ( 64')
Запасные: Васкес ДэвисПалмер ЛиамБернард Ди'ШонЧарльз ПирсДжеймс Рис
25 ноября. Стадион "St Andrew's Trillion Trophy Stadium".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Уэйн Руни Бирмингем

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