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Англия. Чемпионшип

​«Барселона» собирается подписать игрока из Чемпионшипа

12 Ноября 2023 • 14:51 Комментировать

«Барселона» ищет возможности усиления средней линии поля. Как сообщает Transfer News Live со ссылкой на MailSport, каталонский клуб собирается подписать полузащитника Уилфреда Ндиди из «Лестера». Действующий контракт 26-летнего нигерийца с «лисами» рассчитан до конца нынешнего сезона. Таким образом, Ндиди можно подписать в январе по привлекательной цене (портал Transfermarkt оценивает игрока в 18 миллионов евро).

«Лестер» в настоящий момент выступает в Чемпионшипе, где занимает первое место в турнирной таблице. Ндиди в сезоне 2023/2024 провёл 15 матчей, в которых забил три гола и отдал четыре результативных паса на партнёров.

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Барселона Лестер Уилфред Ндиди трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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