​«Барселона» собирается подписать игрока из Чемпионшипа

«Барселона» ищет возможности усиления средней линии поля. Как сообщает Transfer News Live со ссылкой на MailSport, каталонский клуб собирается подписать полузащитника Уилфреда Ндиди из «Лестера». Действующий контракт 26-летнего нигерийца с «лисами» рассчитан до конца нынешнего сезона. Таким образом, Ндиди можно подписать в январе по привлекательной цене (портал Transfermarkt оценивает игрока в 18 миллионов евро).

«Лестер» в настоящий момент выступает в Чемпионшипе, где занимает первое место в турнирной таблице. Ндиди в сезоне 2023/2024 провёл 15 матчей, в которых забил три гола и отдал четыре результативных паса на партнёров.