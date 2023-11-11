​Лэмпард может возглавить клуб третьего дивизиона Англии

Известный тренер Фрэнк Лэмпард может стать главным тренером команды «Оксфорд Юнайтед». О том, что легенда «Челси» является ведущим кандидатом на эту должность, сообщает Portsmouth news.

«Оксфорд Юнайтед» выступает в Лиге 1, то есть в третьем по рангу футбольном дивизионе Англии. Там на текущий момент команда занимает второе место - она является претендентом на выход в Чемпионшип.

45-летний Фрэнк Лэмпард находится без тренерской работы с лета. Как мы хорошо помним, прошлый сезон он завершал в качестве временного тренера «Челси».