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Англия. Чемпионшип

​Лэмпард может возглавить клуб третьего дивизиона Англии

11 Ноября 2023 • 18:24 Комментировать

Известный тренер Фрэнк Лэмпард может стать главным тренером команды «Оксфорд Юнайтед». О том, что легенда «Челси» является ведущим кандидатом на эту должность, сообщает Portsmouth news.

«Оксфорд Юнайтед» выступает в Лиге 1, то есть в третьем по рангу футбольном дивизионе Англии. Там на текущий момент команда занимает второе место - она является претендентом на выход в Чемпионшип.

45-летний Фрэнк Лэмпард находится без тренерской работы с лета. Как мы хорошо помним, прошлый сезон он завершал в качестве временного тренера «Челси».  

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Евро-Футбол.Ру,
Фрэнк Лэмпард Оксфорд Юнайтед
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