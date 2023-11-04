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Англия. Чемпионшип

​Гнонто хочет покинуть «Лидс»

04 Ноября 2023 • 20:21 Комментировать

Бывший футболист миланского «Интера» Уилфрид Гнонто собирается зимой покинуть свой нынешний клуб - английский «Лидс». Он перебрался в него летом 2022 года, но по итогам прошлого сезона чемпион Англии 1992 года покинул высшую лигу. В планы Гнонто выступать во второй лиге, очевидно, не входит.

К тому же, игрок в сентябре получил травму и сейчас не входит в основную обойму наставника клуба. Все это, как сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress, склоняет Гнонто к тому, чтобы покинуть английский клуб. Не исключено, что он вернется в итальянский чемпионат Серии А.


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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Уилфрид Гнонто
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