​Гнонто хочет покинуть «Лидс»

Бывший футболист миланского «Интера» Уилфрид Гнонто собирается зимой покинуть свой нынешний клуб - английский «Лидс». Он перебрался в него летом 2022 года, но по итогам прошлого сезона чемпион Англии 1992 года покинул высшую лигу. В планы Гнонто выступать во второй лиге, очевидно, не входит.

К тому же, игрок в сентябре получил травму и сейчас не входит в основную обойму наставника клуба. Все это, как сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress, склоняет Гнонто к тому, чтобы покинуть английский клуб. Не исключено, что он вернется в итальянский чемпионат Серии А.