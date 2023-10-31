​КПР назначил нового наставника

Смена тренера в Чемпионшипе - лондонский КПР после череды неудачных выступлений решил сменить наставника, место 41-летнего Гарета Эйнсуорта займет испанский специалист Марти Чифуэнтес, ранее работавший в Швеции.

Эйнсуорт поплатился за шесть поражений подряд в чемпионате Англии. У команды после четырнадцати матчей лишь две победы, она отстает уже на шесть очков от «Хаддерсфильда».

Первым матчем в новом качестве для Чифуэнтеса станет игра против «Ротерхэма» в субботу.

В последний раз «Куинз Парк Рейнджерс» сыграл в высшей лиге английского чемпионата в сезоне 2014/2015, тогда команда заняла последнее место в турнирной таблице.