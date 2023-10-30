​Найджела Пирсона уволили из «Бристоль Сити»

Кризис в «Бристоль Сити» обернулся увольнением Найджела Пирсона, команда выиграла лишь два из последних семи матчей, а в субботу проиграла «Кардифф Сити» со счетом 0:2 в четырнадцатом туре Чемпионшипа. Поражение было воспринято руководством клуба как принципиальное, в силу того, что матчи между клубами носят характер дерби.

Так что известному специалисту, работавшему в прошлом в английской Премьер-лиге, пришлось подать в отставку. Он проработал у руля клуба два с половиной года. Сейчас «Бристоль Сити» занимает только пятнадцатое место в турнирной таблице второй по силе лиги английского футбола.