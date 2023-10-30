Полузащитник «Лестера» признан самым дорогим в Чемпионшипе

Полузащитник «Лестера» Кирнан Дьюсбери-Холл стал самым дорогим игроком второго по силе английского футбольного дивизиона. Как сообщает Transfermarkt, оценочная стоимость 25-летнего игрока – 30 млн евро.

На втором и третьем местах, что любопытно, разместились ещё два игрока с двойной фамилией - и оба выступают за «Саутгемптон». Вторая позиция – у Тейлора Харвуда-Беллиса, 25 млн евро стоит 21-лений защитник. Третье место – у ещё одного защитника «святых» - Кайла Уокера-Питерса, 22 млн.

После 14 туров Чемпионшипа лидирует в турнирной таблице «Лестер», у лис – 39 очков. На втором месте «Ипсвич Таун» - 34 очка.