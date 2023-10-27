​Руни: «Для моего футбола нужно время»

Уэйн Руни начал свои похождения в Чемпионшипе с поражения, после чего рассказал журналистам о своей беседе с игроками. По словам Руни, он намерен поменять стиль игры команды.

- Я говорил с ребятами и просил их быть честными со мной. Я хочу поменять стиль игры этой команды. Доселе она защищалась слишком низко. Мне не нравится это. Но в новой схеме должны быть задействованы все игроки. А сейчас это не получается. Может, я слишком много прошу? Если не получится, то будем искать другую манеру игры, - цитирует слова английского специалиста итальянское новостное агентство ITASportPress.