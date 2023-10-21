​Руни высказался после поражения в дебютном матче

Уэйн Руни в субботу проводил первый матч в качестве главного тренера «Бирмингема». Команда играла в гостях у «Мидлсбро» и проиграла с минимальным счётом 0:1. После игры Руни дал комментарий.

«Нам нужно становиться лучше – нужно прогрессировать и лучше владеть мячом. В обороне мы справились хорошо, но нам нужно стать лучше на мяче. Нужно чувствовать себя более комфортно при приёме мяча под опекой и проявлять больше творчества.

В последней трети поля нам не хватило внимательности и концентрации. Нам нужно некоторые время, и мы это знаем», - сказал Руни журналистам.

Следующий матч «Бирмингем» проведёт 25 октября – против «Халл Сити».