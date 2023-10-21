​Руни начал с поражения у руля «Бирмингема»

Полторы недели назад Уэйн Руни занял должность главного тренера «Бирмингема». В субботу команда проводила первый матч под руководством 37-летнего специалиста. В нём «Бирмингем» проиграл в гостях у «Мидлсбро», пропустив единственный гол незадолго до финального свистка.

На текущий момент «Бирмингем» занимает седьмое место в турнирной таблице Чемпионшипа. Следующий матч команда Уэйна Руни проведёт уже 25 октября – против «Халл Сити» на своём поле.

Напомним, что до прихода в «Бирмингем» Руни работал с «Ди Си Юнайтед» в МЛС.