Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Англия. Чемпионшип

​Руни начал с поражения у руля «Бирмингема»

21 Октября 2023 • 23:37 Комментировать
Мидлсбро
1:0
Бирмингем

Полторы недели назад Уэйн Руни занял должность главного тренера «Бирмингема». В субботу команда проводила первый матч под руководством 37-летнего специалиста. В нём «Бирмингем» проиграл в гостях у «Мидлсбро», пропустив единственный гол незадолго до финального свистка.

На текущий момент «Бирмингем» занимает седьмое место в турнирной таблице Чемпионшипа. Следующий матч команда Уэйна Руни проведёт уже 25 октября – против «Халл Сити» на своём поле.

Напомним, что до прихода в «Бирмингем» Руни работал с «Ди Си Юнайтед» в МЛС.

Протокол игры  
Мидлсбро1:0Бирмингем
(1:0) Роджерс Морган89'  
Дьенг СениСмит Томми II 81' (Форсс Маркус ( 81') Фрай ДаэлМакнейр ПэддиЭнгель Лукас  30'Барласер Даниел 76' (Хаусон Джонатан ( 76') Хакни Хэйден  58'Джонс ИсайяКрукс Мэтт  26'Гринвуд Сэм 76' (Роджерс Морган ( 76') Кобурн Джош 66' (Латте Лат Эммануэль ( 66')
Запасные: Силвера СамуэлВан Ден Берг РавГловер ТомБангура АлексДейкстел Анферни
Радди Джон  45'Драме КодиСэндерсон ДионЛонг КевинЛонджело Эммануэль  71'Шуньич Иван 83' (Джеймс Джордан ( 83') Гарднер Гари 61' (Бакуна Жуниньо ( 61') Белик Крыстян  40'Стэнсфилд Джей 83' (Юткевич Лукаш ( 83') Хоган Скотт 70' (Миёши Коджи ( 70') Дембеле Сирики 62' (Бёрк Оливер ( 62')
Запасные: Робертс МаркАйву ЭмануэльЭтеридж НейлRomelle Donovan
21 октября. Стадион "Риверсайд" (Мидлсбро).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Уэйн Руни Бирмингем Мидлсбро
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Халл Сити Халл Сити
Саутгемптон Саутгемптон
1
2
2.70 3.25 2.55
Видео
Окончен
Уотфорд Уотфорд
Шеффилд Уэнсдей Шеффилд Уэнсдей
1
0
1.78 3.45 4.60
Видео
Окончен
Блэкберн Блэкберн
Кардифф Сити Кардифф Сити
1
0
2.13 3.35 3.35
Видео
Окончен
Мидлсбро Мидлсбро
Бирмингем Бирмингем
1
0
2.02 3.30 3.65
Видео
Окончен
Бристоль Сити Бристоль Сити
Ковентри Ковентри
1
0
2.22 3.25 3.25
Видео
Окончен
Вест Бромвич Вест Бромвич
Плимут Плимут
0
0
1.83 3.55 4.20
Видео
Окончен
Суонси Суонси
Лестер Лестер
1
3
3.70 3.35 1.99
Видео
Окончен
Норвич Норвич
Лидс Лидс
2
3
2.60 3.40 2.60
Видео
Окончен
Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун
КПР КПР
2
1
2.02 3.35 3.65
Видео
Окончен
Сток Сити Сток Сити
Сандерленд Сандерленд
2
1
2.40 3.20 2.95
Видео
Все матчи
Новости
21 Октября
23:44 · Англия. Чемпионшип
​Руни высказался после поражения в дебютном матче
23:37 · Англия. Чемпионшип
​Руни начал с поражения у руля «Бирмингема»
20 Октября
01:24 · Англия. Чемпионшип
​Супруга Варди не хочет выплачивать деньги Колин Руни
17 Октября
02:58 · Англия. Чемпионшип
В «Реале» может появиться второй Беллингем слухи
16 Октября
15:04 · Англия. Премьер-лига
«Интеру» интересны Ихеначо и Соучек
15 Октября
16:48 · Англия. Чемпионшип
Руни отказался от предложения из Саудовской Аравии, чтобы возглавить клуб из Чемпионшипа
14:25 · Англия. Чемпионшип
​Руни задумал подписать экс-игрока «Манчестер Юнайтед»
14 Октября
16:54 · Англия. Чемпионшип
​Руни рассказал, как его не узнали охранники «Бирмингема»
12 Октября
19:04 · Англия. Премьер-лига
Названы звёздные ассистенты Руни в «Бирмингеме» 1 официально
18:58 · Англия. Чемпионшип
Руни: Цель — вернуть «Бирмингем» в АПЛ
14:13 · Англия. Чемпионшип
​Экс-тренер «Лестера» Шекспир лечится от рака
10:34 · Англия. Чемпионшип
Руни прокомментировал возвращение в Англию
10:19 · Англия. Чемпионшип
«Руни, тащи «Бирмингем» в Премьер-лигу!» - реакция соцсетей на назначение Руни на пост главного тренера
11 Октября
21:54 · Англия. Премьер-лига
Экс-защитник «Астон Виллы» и «Ньюкасла» Кларк усилил «Сток Сити» официально
13:17 · Англия. Чемпионшип
Уэйн Руни официально возглавил «Бирмингем» официально
Все новости
Рекомендуем