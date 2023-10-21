​Руни начал с поражения у руля «Бирмингема»

Полторы недели назад Уэйн Руни занял должность главного тренера «Бирмингема». В субботу команда проводила первый матч под руководством 37-летнего специалиста. В нём «Бирмингем» проиграл в гостях у «Мидлсбро», пропустив единственный гол незадолго до финального свистка.
На текущий момент «Бирмингем» занимает седьмое место в турнирной таблице Чемпионшипа. Следующий матч команда Уэйна Руни проведёт уже 25 октября – против «Халл Сити» на своём поле.
Напомним, что до прихода в «Бирмингем» Руни работал с «Ди Си Юнайтед» в МЛС.
Протокол игры
|(1:0) Роджерс Морган89'
Дьенг Сени•Смит Томми II81' (Форсс Маркус (81') •Фрай Даэл•Макнейр Пэдди•Энгель Лукас• 30'Барласер Даниел76' (Хаусон Джонатан (76') •Хакни Хэйден• 58'Джонс Исайя•Крукс Мэтт• 26'Гринвуд Сэм76' (Роджерс Морган (76') •Кобурн Джош66' (Латте Лат Эммануэль (66')
Радди Джон• 45'Драме Коди•Сэндерсон Дион•Лонг Кевин•Лонджело Эммануэль• 71'Шуньич Иван83' (Джеймс Джордан (83') •Гарднер Гари61' (Бакуна Жуниньо (61') •Белик Крыстян• 40'Стэнсфилд Джей83' (Юткевич Лукаш (83') •Хоган Скотт70' (Миёши Коджи (70') •Дембеле Сирики62' (Бёрк Оливер (62')
Запасные: Робертс Марк•Айву Эмануэль•Этеридж Нейл•Romelle Donovan
21 октября. Стадион "Риверсайд" (Мидлсбро).
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