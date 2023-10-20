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Англия. Чемпионшип

​Супруга Варди не хочет выплачивать деньги Колин Руни

20 Октября 2023 • 01:24 Комментировать

Мы уже сообщали о том, что еще в прошлом году суд обязал Ребекку Варди выплатить 1,8 миллионов фунтов стерлингов - за то, что та «сливала» британскому таблоиду различные сведения частного характера о своей тогда еще подруге.

В итоге адвокаты Колин добились права на денежную компенсацию, но Варди, не оспаривая сам штраф, оспаривает его сумму. Она находит ее чрезмерно завышенной и намерена добиваться ее снижения, сообщает The Sun.

Между тем пути их супругов пересеклись в Чемпионшипе - Руни возглавил «Бирмингем» и в декабре его клуб сыграет с «Лестером», в котором выступает Варди.

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