​Супруга Варди не хочет выплачивать деньги Колин Руни

Мы уже сообщали о том, что еще в прошлом году суд обязал Ребекку Варди выплатить 1,8 миллионов фунтов стерлингов - за то, что та «сливала» британскому таблоиду различные сведения частного характера о своей тогда еще подруге.

В итоге адвокаты Колин добились права на денежную компенсацию, но Варди, не оспаривая сам штраф, оспаривает его сумму. Она находит ее чрезмерно завышенной и намерена добиваться ее снижения, сообщает The Sun.

Между тем пути их супругов пересеклись в Чемпионшипе - Руни возглавил «Бирмингем» и в декабре его клуб сыграет с «Лестером», в котором выступает Варди.