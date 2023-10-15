Руни отказался от предложения из Саудовской Аравии, чтобы возглавить клуб из Чемпионшипа

Новый главный тренер «Бирмингема» Уэйн Руни ранее мог оказаться в Саудовской Аравии.

Как утверждает L'Equipe, неназванный саудовский клуб предлагал сотрудничество 37-летнему Руни, однако тренер решил отклонить данное предложение и возглавил английский «Бирмингем». Напомним, ранее специалист трудился в МЛС в клубе «Ди Си Юнайтед».

После 11 туров «Бирмингем» занимает шестое место в турнирной таблице Чемпионшипа, имея в своем активе 18 набранных очков.

Предстоящий матч «Бирмингема» состоится 21 октября. В рамках 12-го тура Чемпионшипа коллектив Руни на выезде сыграет с «Мидлсбро».