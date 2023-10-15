​Руни задумал подписать экс-игрока «Манчестер Юнайтед»

На днях Уэйн Руни стал главным тренером «Бирмингема». Как стало известно The Sun, молодой тренер хочет подписать в свою команду голкипера Джека Батлэнда. Летом он перебрался в «Рейнджерс» после полугодового пребывания в аренде в «Манчестер Юнайтед».

В своё время Батлэнд уже выступал за «Бирмингем» - он является воспитанником этого клуба.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 30-летнего Джека Батлэнда в 2 миллиона евро.

«Бирмингем» выступает в Чемпионшипе, то есть во втором по рангу футбольном дивизионе Англии. Там на текущий момент команда занимает шестое место в турнирной таблице.