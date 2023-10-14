​Руни рассказал, как его не узнали охранники «Бирмингема»

Уэйн Руни вернулся в Англию, возглавив клуб Чемпионшипа - «Бирмингем». Но оказалось, что его в Англии уже чуть позабыли после окончания карьеры и некоторого периода работы в США.

По словам Руни, его не узнали охранники нового клуба, когда Руни явился на первую тренировку. Правда, это было рано-рано утром.

- Я волновался перед первой тренировкой, думал о ней, и не мог уснуть. И потому, так и не уснув толком, встал и отправился на первую тренировку. Хотел подать всем пример. Но меня даже не узнали охранники тренировочной базы, они не поняли, кто я такой и почему явился туда так рано, - цитирует слова Руни итальянское новостное агентство ITASportPress.