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Англия. Чемпионшип

​Руни рассказал, как его не узнали охранники «Бирмингема»

14 Октября 2023 • 16:54 Комментировать

Уэйн Руни вернулся в Англию, возглавив клуб Чемпионшипа - «Бирмингем». Но оказалось, что его в Англии уже чуть позабыли после окончания карьеры и некоторого периода работы в США.

По словам Руни, его не узнали охранники нового клуба, когда Руни явился на первую тренировку. Правда, это было рано-рано утром.

- Я волновался перед первой тренировкой, думал о ней, и не мог уснуть. И потому, так и не уснув толком, встал и отправился на первую тренировку. Хотел подать всем пример. Но меня даже не узнали охранники тренировочной базы, они не поняли, кто я такой и почему явился туда так рано, - цитирует слова Руни итальянское новостное агентство ITASportPress.


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Уэйн Руни Бирмингем
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