Руни: Цель — вернуть «Бирмингем» в АПЛ

Новый главный тренер «Бирмингема» Уэйн Руни ответил на вопрос о цели команды.

«Цель? Вернуть этот клуб в Английскую премьер-лигу», — передает слова 37-летнего специалиста Sky Sports.

Ранее «Бирмингем» официально объявил о назначении Руни на пост главного тренера клуба. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано на три с половиной года.

После 11 туров «Бирмингем» занимает шестую строчку в турнирной таблице Чемпионшипа, имея в своей копилке 18 очков.

Следующий матч подопечные Руни проведут 21 октября против «Мидлсбро». Начало игры 12-го тура запланировано на 17:00 по московскому времени.