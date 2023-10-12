Руни: Цель — вернуть «Бирмингем» в АПЛ

Новый главный тренер «Бирмингема» Уэйн Руни ответил на вопрос о цели команды.
«Цель? Вернуть этот клуб в Английскую премьер-лигу», — передает слова 37-летнего специалиста Sky Sports.
Ранее «Бирмингем» официально объявил о назначении Руни на пост главного тренера клуба. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано на три с половиной года.
После 11 туров «Бирмингем» занимает шестую строчку в турнирной таблице Чемпионшипа, имея в своей копилке 18 очков.
Следующий матч подопечные Руни проведут 21 октября против «Мидлсбро». Начало игры 12-го тура запланировано на 17:00 по московскому времени.
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