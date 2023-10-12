Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Англия. Чемпионшип

Руни: Цель — вернуть «Бирмингем» в АПЛ

12 Октября 2023 • 18:58 Комментировать
Мидлсбро
...
Бирмингем
21.10 17:00

Новый главный тренер «Бирмингема» Уэйн Руни ответил на вопрос о цели команды.

«Цель? Вернуть этот клуб в Английскую премьер-лигу», — передает слова 37-летнего специалиста Sky Sports.

Ранее «Бирмингем» официально объявил о назначении Руни на пост главного тренера клуба. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано на три с половиной года.

После 11 туров «Бирмингем» занимает шестую строчку в турнирной таблице Чемпионшипа, имея в своей копилке 18 очков.

Следующий матч подопечные Руни проведут 21 октября против «Мидлсбро». Начало игры 12-го тура запланировано на 17:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Уэйн Руни Бирмингем
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МИДЛСБРО БИРМИНГЕМ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Октября
19:04 · Англия. Премьер-лига
Названы звёздные ассистенты Руни в «Бирмингеме» 1 официально
18:58 · Англия. Чемпионшип
Руни: Цель — вернуть «Бирмингем» в АПЛ
14:13 · Англия. Чемпионшип
​Экс-тренер «Лестера» Шекспир лечится от рака
10:34 · Англия. Чемпионшип
Руни прокомментировал возвращение в Англию
10:19 · Англия. Чемпионшип
«Руни, тащи «Бирмингем» в Премьер-лигу!» - реакция соцсетей на назначение Руни на пост главного тренера
11 Октября
21:54 · Англия. Премьер-лига
Экс-защитник «Астон Виллы» и «Ньюкасла» Кларк усилил «Сток Сити» официально
13:17 · Англия. Чемпионшип
Уэйн Руни официально возглавил «Бирмингем» официально
10 Октября
10:53 · Англия. Чемпионшип
«Барселона» запланировала трансфер опорника на следующее лето, у клуба два кандидата
10:42 · Англия. Чемпионшип
Раскрыта зарплата Руни в «Бирмингеме»
09 Октября
13:33 · Англия. Чемпионшип
Руни близок к назначению в «Бирмингем»
08 Октября
23:59 · Англия. Чемпионшип
​Руни может получить работу в Англии
05 Октября
02:41 · Англия. Чемпионшип
​Английского фаната могут посадить в тюрьму за показ фото ребёнка во время матча 2
04 Октября
11:35 · Англия. Чемпионшип
«Атлетико» нашёл нового форварда в Англии
01 Октября
16:38 · Англия. Чемпионшип
Впервые в истории АПЛ два чемпиона встретились в низшей лиге - «Лестер» обыграл «Блэкберн»
26 Сентября
23:45 · Англия. Чемпионшип
​Варди пробежал через всё поле, забив гол с пенальти «Бристоль Сити»
Все новости
Рекомендуем