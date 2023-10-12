​Экс-тренер «Лестера» Шекспир лечится от рака

У бывшего главного тренера «Лестера» Крэйга Шекспира недавно диагностировали рак. В настоящий момент 59-летний специалист проходит лечение. Об этом рассказывает пресс-служба «лис».

Отмечается, что Шекспир благодарит всех за сообщения поддержки.

Крэйг Шекспир работал в «Лестере» как в качестве главного тренера, так и в качестве члена тренерского штаба. В 2016 году, когда «лисы» сенсационно выиграли Английскую премьер-лиги, Шекспир входил в штаб Клаудио Раньери.

Стоит сказать, что в настоящий момент «Лестер» выступает в Чемпионшипе, то есть во втором по рангу дивизионе.