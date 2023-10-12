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Англия. Чемпионшип

Руни прокомментировал возвращение в Англию

12 Октября 2023 • 10:34 Комментировать

Английский тренер Уэйн Руни высказался о назначении на пост рулевого «Бирмингема».

«Я был очень рад предложению от «Бирмингема». Счастлив возможности снова поработать в Англии. «Бирмингем» - большой клуб, я понимаю, какие у них амбиции. Хочу попытаться вернуть успех этой команде», - передает слова специалиста портал Goal.com.

Напомним, что до возвращения на Туманный Альбион Уэйн занимал пост главного тренера американского клуба «Ди Си Юнайтед».

В этом сезоне «Бирмингем» занимает шестое место в турнирной таблице Чемпионшипа. Команда набрала 18 баллов после 11 проведенных туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Уэйн Руни Бирмингем
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