«Руни, тащи «Бирмингем» в Премьер-лигу!» - реакция соцсетей на назначение Руни на пост главного тренера

11 октября 2023 года «Бирмингем» объявил о назначении Уэйна Руни на пост главного тренера команды. Пользователи социальных сетей бурно отреагировали на эту новость.

- Отметим это! – оставил комментарий фанат «Бирмингема»;

- Руни, тащи «Бирмингем» в Премьер-лигу! – написал один из болельщиков;

- Он не станет Стивеном Джеррардом, - добавил другой пользователь Интернета;

- Добро пожаловать, Руни! – написал комментарий любитель футбола;

- Мы верим в тебя, Руни! - прокомментировал новость болельщик.

В Чемпионшипе команда после одиннадцати проведённых матчей занимает шестую строчку, имея в своём активе восемнадцать очков и отставая от лидера «Лестера» на двенадцать баллов.

Уэйн Руни официально возглавил «Бирмингем»