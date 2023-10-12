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Англия. Чемпионшип

«Руни, тащи «Бирмингем» в Премьер-лигу!» - реакция соцсетей на назначение Руни на пост главного тренера

12 Октября 2023 • 10:19 Комментировать

11 октября 2023 года «Бирмингем» объявил о назначении Уэйна Руни на пост главного тренера команды. Пользователи социальных сетей бурно отреагировали на эту новость.

- Отметим это! – оставил комментарий фанат «Бирмингема»;

- Руни, тащи «Бирмингем» в Премьер-лигу! – написал один из болельщиков;

- Он не станет Стивеном Джеррардом, - добавил другой пользователь Интернета;

- Добро пожаловать, Руни! – написал комментарий любитель футбола;

- Мы верим в тебя, Руни! - прокомментировал новость болельщик. 

В Чемпионшипе команда после одиннадцати проведённых матчей занимает шестую строчку, имея в своём активе восемнадцать очков и отставая от лидера «Лестера» на двенадцать баллов.

Уэйн Руни официально возглавил «Бирмингем»


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Евро-Футбол.Ру,
Уэйн Руни Бирмингем Чемпионшип
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