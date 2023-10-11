Бывший капитан сборной Англии Уэйн Руни вернулся на родину в статусе нового главного тренера «Бирмингема».

По информации с официального сайта клуба Чемпионшипа, контракт с известным в прошлом футболистом рассчитан на три с половиной года. Ранее сообщалось, что зарплата Руни будет составлять 33,5 тысячи евро в неделю.

«Уэйн готовился к такой возможности с тех пор, как начал своё тренерское обучение, ещё будучи игроком «Манчестер Юнайтед». Он и его штаб пользуются полной поддержкой совета директоров и всех членов футбольного клуба», - приводит слова со-владельца клуба Тома Вагнера пресс-служба «Бирмингема».

В турнирной таблице второго по силе английского дивизиона «синие» находятся на шестом месте. Уэйн Руни ранее тренировал «Дерби Каунти» и «Ди Си Юнайтед».