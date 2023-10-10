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Англия. Чемпионшип

«Барселона» запланировала трансфер опорника на следующее лето, у клуба два кандидата

10 Октября 2023 • 10:53 Комментировать
Суонси
...
Лестер
21.10 17:00

Каталонская «Барселона» следующим летом хочет приобрести нового опорного полузащитника. По информации от издания Sport, у «сине-гранатовых» в шорт-листе пока числятся два кандидата, которые должны быть доступны по приемлемой цене.

Источник сообщает, что «Барселона» держит на радаре полузащитника «Лестера» Уилфреда Ндиди и опорника «Бетиса» Гидо Родригеса. Пока неизвестно, какой из кандидатов считается более предпочтительным.

Напомним, в «Барселоне» ранее возникло недовольство игрой опытного Ориоля Ромеу, который перебрался в команду минувшим летом из «Жироны». Игрок подвергся критике из-за частых ошибок.

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Барселона Лестер Уилфред Ндиди Гидо Родригес
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