«Барселона» запланировала трансфер опорника на следующее лето, у клуба два кандидата

Каталонская «Барселона» следующим летом хочет приобрести нового опорного полузащитника. По информации от издания Sport, у «сине-гранатовых» в шорт-листе пока числятся два кандидата, которые должны быть доступны по приемлемой цене.

Источник сообщает, что «Барселона» держит на радаре полузащитника «Лестера» Уилфреда Ндиди и опорника «Бетиса» Гидо Родригеса. Пока неизвестно, какой из кандидатов считается более предпочтительным.

Напомним, в «Барселоне» ранее возникло недовольство игрой опытного Ориоля Ромеу, который перебрался в команду минувшим летом из «Жироны». Игрок подвергся критике из-за частых ошибок.