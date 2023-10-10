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Англия. Чемпионшип

Раскрыта зарплата Руни в «Бирмингеме»

10 Октября 2023 • 10:42 Комментировать

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни близок к назначению на пост главного тренера «Бирмингема». Об этом рапортуют журналисты таблоида The Sun.

Как стало известно источнику, заработная плата специалиста составит 33,5 тысячи евро в неделю. Примечательно, что это в три раза больше, чем получал предыдущий главный тренер команды Джон Юстас. Его оклад в «Бирмингеме» составлял 10,5 тысячи евро в неделю.

Руни сейчас находится в статусе безработного после увольнения из американского клуба «Ди Си Юнайтед».

После 11 туров Чемпионшипа «Бирмингем» набрал 18 баллов и располагается на шестой позиции в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Уэйн Руни Бирмингем
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