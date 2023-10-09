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Англия. Чемпионшип

Руни близок к назначению в «Бирмингем»

09 Октября 2023 • 13:33 Комментировать
Мидлсбро
...
Бирмингем
21.10 17:00

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни близок к тому, чтобы возглавить «Бирмингем». По информации от журналиста Фабрицио Романо, англичанин близок к возвращению на родину.

Отметим, что «Бирмингем» недавно официально уволил своего тренера Джона Юстаса и определил Руни в качестве фаворита на вакантную должность. В данный момент команда располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионшипа.

Напомним, Руни ранее работал во втором дивизионе Англии у руля «Дерби Каунти», который под руководством Уэйна вылетел в Лигу 1. При этом у команды в тот период отняли несколько очков из-за финансовых нарушений.    

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Евро-Футбол.Ру,
Уэйн Руни Манчестер Юнайтед
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