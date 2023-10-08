​Руни может получить работу в Англии

Экс-игрок сборной Англии Уэйн Руни покинул должность главного тренера «Ди Си Юнайтед» из МЛС. Как сообщает в социальных сетях журналист Аарон Пол, 37-летний специалист близок к тому, чтобы возглавить «Бирмингем».

В настоящий момент «Бирмингем» выступает в Чемпионшипе, то есть во втором по рангу футбольном дивизионе Англии. Там команда сейчас занимает шестое место в турнирной таблице. Ближайший матч «Бирмингем» проведёт 21 октября – против «Мидлсбро» на поле соперника.

Отметим, что «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни тренировал на протяжении одного года и трёх месяцев.