​Английского фаната могут посадить в тюрьму за показ фото ребёнка во время матча

Несколько лет тому назад всю Англию потрясла история Брэдли Лаури - мальчика, скончавшегося в шесть лет от рака. Его отец болел за «Сандерленд», и потому именно игроки этого клуба привязались к Брэдли.

Он бывал на их тренировках и матчах, а особенно сдружился с Джермейном Дефо, который даже брал его с собой на матчи сборной Англии. В 2017 году Брэдли скончался, но память о нем является святой для поклонников клуба.

И вот недавно, 29 сентября, в ходе матча между «Шеффилд Уэнсдей» и «Сандерлендом» некий Дэйл Хьютон решил во время матча подразнить банду «черных котов», демонстрируя на экране телефона изображения мальчика с нелестными комментариями.

Последствия не заставили долго ждать себя - во-первых, его уволили с рабочего места, а во-вторых, сейчас ему может грозить тюремное заключение сроком на 18 месяцев.