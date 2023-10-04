«Атлетико» нашёл нового форварда в Англии

Нигерийский центрфорвард Келечи Ихеначо, права на которого принадлежат «Лестеру», может сменить Туманный Альбион на Испанию. Об этом стало известно журналистам Todofichajes.

По сведениям источника, в услугах 27-летнего африканского футболиста заинтересован мадридский «Атлетико». «Матрасники» хотят воспользоваться истекающим контрактом Ихеначо и подписать игрока бесплатно летом следующего года.

Келечи является футболистом «Лестера» с августа 2017 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает по завершении текущего сезона.

В нынешнем розыгрыше Чемпионшипа Ихеначо провел девять матчей, забил два гола и отдал результативный пас.