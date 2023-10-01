Впервые в истории АПЛ два чемпиона встретились в низшей лиге - «Лестер» обыграл «Блэкберн»

Девятый тур английского Чемпионшипа подарил уникальную ситуацию - впервые в истории АПЛ, то есть с 1992 года, два чемпиона АПЛ сыграли между собой в низшей лиге чемпионата Англии. Становившийся чемпионом с Аланом Ширером и Крисом Саттоном в 1995 году «Блэкберн» принял дома «Лестер» - чемпиона Англии 2016 года с Джейми Варди в составе.
И в то время как Ширер уже давно повесил бутсы на гвоздь, Варди играет - и не просто играет, а забил «Блэкберну». В итоге «Лестер» выиграл со сетом 4:1 и уверенно лидирует в турнирной таблице.
Протокол игры
|4'Фас Ваут (0:1)
|(1:1) Шмодикс Сэмми9'
|28'Варди Джейми (1:2)
|82'Ихеаначо Келечи (1:3)
|88'Дьюсбери-Холл Кирнан (1:4)
Перс Эйнсли62' (Вальштед Леопольд (62') •Бриттан Каллум•Картер Хейден• 48'Хайем Доминик•Пикеринг Харри88' (Ранкин-Костелло Джо (88') •Трэвис Льюис•Уортон Адам 70'83' (Телалович Семир (83') •Маркандай Дилан83' (Тронстад Сондре (83') •Моран Эндрю•Сигурдссон Арнор61' (Долан Тайрис (61') •Шмодикс Сэмми
Запасные: Zak Gilsenan•Хилл Джеймс•Гарретт Джейк•Уортон Скотт
Хермансен Мадс•Рикарду Перейра II71' (Чодури Хамза (71') •Фас Ваут•Вестергор Янник• 46'Джастин Джеймс•Ндиди Уилфред•Уинкс Гарри•Дьюсбери-Холл Кирнан•Иссааку Фатаву 15'58' (Макатир Кейси (58'•Ихеаначо Келечи76') •Варди Джейми76' (Казадеи Чезаре (76') •Мавидиди Стефи 30'70' (Акгюн Юнус (70')
Запасные: Коуди Конор•Столярчик Якуб•Дака Патсон•Суттар Гарри
01 октября. Стадион "Ивуд Парк".
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