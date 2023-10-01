Впервые в истории АПЛ два чемпиона встретились в низшей лиге - «Лестер» обыграл «Блэкберн»

Девятый тур английского Чемпионшипа подарил уникальную ситуацию - впервые в истории АПЛ, то есть с 1992 года, два чемпиона АПЛ сыграли между собой в низшей лиге чемпионата Англии. Становившийся чемпионом с Аланом Ширером и Крисом Саттоном в 1995 году «Блэкберн» принял дома «Лестер» - чемпиона Англии 2016 года с Джейми Варди в составе.

И в то время как Ширер уже давно повесил бутсы на гвоздь, Варди играет - и не просто играет, а забил «Блэкберну». В итоге «Лестер» выиграл со сетом 4:1 и уверенно лидирует в турнирной таблице.