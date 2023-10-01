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Англия. Чемпионшип

Впервые в истории АПЛ два чемпиона встретились в низшей лиге - «Лестер» обыграл «Блэкберн»

01 Октября 2023 • 16:38 Комментировать
Блэкберн
1:4
Лестер
окончен

Девятый тур английского Чемпионшипа подарил уникальную ситуацию - впервые в истории АПЛ, то есть с 1992 года, два чемпиона АПЛ сыграли между собой в низшей лиге чемпионата Англии. Становившийся чемпионом с Аланом Ширером и Крисом Саттоном в 1995 году «Блэкберн» принял дома «Лестер» - чемпиона Англии 2016 года с Джейми Варди в составе.

И в то время как Ширер уже давно повесил бутсы на гвоздь, Варди играет - и не просто играет, а забил «Блэкберну». В итоге «Лестер» выиграл со сетом 4:1 и уверенно лидирует в турнирной таблице.

Протокол игры  
Блэкберн1:4Лестер
  4'Фас Ваут (0:1)
(1:1) Шмодикс Сэмми9'  
  28'Варди Джейми (1:2)
  82'Ихеаначо Келечи (1:3)
  88'Дьюсбери-Холл Кирнан (1:4)
Перс Эйнсли 62' (Вальштед Леопольд ( 62') Бриттан КаллумКартер Хейден  48'Хайем ДоминикПикеринг Харри 88' (Ранкин-Костелло Джо ( 88') Трэвис ЛьюисУортон Адам  70' 83' (Телалович Семир ( 83') Маркандай Дилан 83' (Тронстад Сондре ( 83') Моран ЭндрюСигурдссон Арнор 61' (Долан Тайрис ( 61') Шмодикс Сэмми
Запасные: Zak GilsenanХилл ДжеймсГарретт ДжейкУортон Скотт
Хермансен МадсРикарду Перейра II 71' (Чодури Хамза ( 71') Фас ВаутВестергор Янник  46'Джастин ДжеймсНдиди УилфредУинкс ГарриДьюсбери-Холл КирнанИссааку Фатаву  15' 58' (Макатир Кейси ( 58'Ихеаначо Келечи 76') Варди Джейми 76' (Казадеи Чезаре ( 76') Мавидиди Стефи  30' 70' (Акгюн Юнус ( 70')
Запасные: Коуди КонорСтолярчик ЯкубДака ПатсонСуттар Гарри
01 октября. Стадион "Ивуд Парк".

 

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Блэкберн Лестер Алан Ширер Джейми Варди
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4
3.10 3.55 2.15
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