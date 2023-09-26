​Варди пробежал через всё поле, забив гол с пенальти «Бристоль Сити»

Вылетевший из АПЛ «Лестер» сражается за возвращение в высший свет, а Джейми Варди, ветеран клуба, ведет его к успешному решению задачи. В минувшие выходные Варди забил с пенальти единственный гол встречи с «Бристоль Сити», после чего не поленился пробежать через все поле, дабы отпраздновать свой гол перед дорогими ему людьми, сидевшими на противоположной от гола трибуне.

После восьми туров «Лестер», одержав семь побед, лидирует в турнирной таблице, однако «Ипсвич», также выигравший семь матчей, имеет такое же количество очков. Третье место в Чемпионшипе занимает «Престон».