​«Барселона» нашла усиление в Англии

Учитывая своё сложное финансовое положение, «Барселона» активно присматривается к футболистам, которых можно подписать по низкой цене или вовсе бесплатно. Так, например, на радаре каталонского гранда находится полузащитник Уилфред Ндиди, чей контракт с «Лестером» истекает следующим летом.

Как сообщает испанский Sport, «Барселона» давно держит этого футболиста на карандаше. Впрочем, интерес к 26-летнему нигерийцу проявляют и другие статусные клубы – «Бавария», «Атлетико» и «Ювентус».

Стоит сказать, что «Лестер» весной вылетел из Премьер-лиги и сейчас выступает в Чемпионшипе.