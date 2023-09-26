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Англия. Чемпионшип

​«Барселона» нашла усиление в Англии

26 Сентября 2023 • 14:58 Комментировать

Учитывая своё сложное финансовое положение, «Барселона» активно присматривается к футболистам, которых можно подписать по низкой цене или вовсе бесплатно. Так, например, на радаре каталонского гранда находится полузащитник Уилфред Ндиди, чей контракт с «Лестером» истекает следующим летом.

Как сообщает испанский Sport, «Барселона» давно держит этого футболиста на карандаше. Впрочем, интерес к 26-летнему нигерийцу проявляют и другие статусные клубы – «Бавария», «Атлетико» и «Ювентус».

Стоит сказать, что «Лестер» весной вылетел из Премьер-лиги и сейчас выступает в Чемпионшипе.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лестер Уилфред Ндиди трансферы футбола - лето 2024
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