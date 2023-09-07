​Руни может возглавить команду из Чемпионшипа

Уэйн Руни может вернуться в английский футбол. Как сообщает The Telegraph, молодой 37-летний специалист может возглавить «Бирмингем». Американские владельцы, которые пришли в клуб летом, хотели бы назначить тренера с именем. При этом под руководством Джона Юстаса в новом сезоне «Бирмингем» в пяти турах Чемпионшипа добился трёх побед при двух ничьих.

Если американские боссы «Бирмингема», которые хотят вернуть клуб в Премьер-лигу, всё же решат расстаться с Юстасом, то приглашение может получить Руни.

Ранее Уэйн Руни говорил, что его будущее неопределённо. Действующий контракт англичанина с «Ди Си Юнайтед» (МЛС) истекает в декабре.