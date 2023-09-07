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Англия. Чемпионшип

​Руни может возглавить команду из Чемпионшипа

07 Сентября 2023 • 15:28 Комментировать

Уэйн Руни может вернуться в английский футбол. Как сообщает The Telegraph, молодой 37-летний специалист может возглавить «Бирмингем». Американские владельцы, которые пришли в клуб летом, хотели бы назначить тренера с именем. При этом под руководством Джона Юстаса в новом сезоне «Бирмингем» в пяти турах Чемпионшипа добился трёх побед при двух ничьих.

Если американские боссы «Бирмингема», которые хотят вернуть клуб в Премьер-лигу, всё же решат расстаться с Юстасом, то приглашение может получить Руни.

Ранее Уэйн Руни говорил, что его будущее неопределённо. Действующий контракт англичанина с «Ди Си Юнайтед» (МЛС) истекает в декабре.

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Евро-Футбол.Ру,
Уэйн Руни Бирмингем Ди Си Юнайтед
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