«Атлетико» нашёл усиление в Англии

Опорный полузащитник Уилфред Ндиди, права на которого принадлежат «Лестеру», имеет вариант трудоустройства в топ-клубе чемпионата Испании, рапортует Todofichajes.

В услугах нигерийского полузащитника заинтересован мадридский «Атлетико», подыскивающий усиление в среднюю линию команды. Трансфер Ндиди оценивается в 25 миллионов евро, а его действующий контракт с «лисами» истекает в конце июня 2024 года.

За английский коллектив Уилфред выступает с января 2017 года. В нынешнем сезоне полузащитник играет за «Лестер» в Чемпионшипе. Африканец принял участие в пяти встречах.