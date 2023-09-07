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Англия. Чемпионшип

«Атлетико» нашёл усиление в Англии

07 Сентября 2023 • 10:30 Комментировать

Опорный полузащитник Уилфред Ндиди, права на которого принадлежат «Лестеру», имеет вариант трудоустройства в топ-клубе чемпионата Испании, рапортует Todofichajes.

В услугах нигерийского полузащитника заинтересован мадридский «Атлетико», подыскивающий усиление в среднюю линию команды. Трансфер Ндиди оценивается в 25 миллионов евро, а его действующий контракт с «лисами» истекает в конце июня 2024 года.

За английский коллектив Уилфред выступает с января 2017 года. В нынешнем сезоне полузащитник играет за «Лестер» в Чемпионшипе. Африканец принял участие в пяти встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Лестер Уилфред Ндиди
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