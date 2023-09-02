Центральный защитник «Саутгемптона» Амель Белла-Кочап проведёт сезон в ПСВ.

Нидерландский клуб объявил об аренде 21-летнего игрока посредством социальных сетей. Известно, что сделка не включает в себя опцию выкупа. Ранее в подписании немецкого центрбека были заинтересованы гранды Бундеслиги – мюнхенская «Бавария» и дортмундская «Боруссия».

Амель Белла-Кочап принадлежит «Саутгемптону» с момента перехода из «Бохума» летом прошлого года за 11 млн евро. Текущая стоимость футболиста оценивается экспертами Transfermarkt в 20 млн евро.

В прошлом сезоне Белла-Кочап провёл 24 матча за «святых» в Премьер-лиге, но не помог команде избежать вылета в Чемпионшип.