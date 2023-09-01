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Англия. Чемпионшип

«Севилья» арендовала опорника «Лестера» официально

01 Сентября 2023 • 22:27 Комментировать
Атлетико М
...
Севилья
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03.09 19:30

Пресс-служба испанской «Севильи» объявила о пополнении состава – опорную зону андалусийцев пополнил 24-летний хавбек из «Лестера» Бубакари Сумаре.

Новичок «Севильи» является воспитанником академии «ПСЖ». В 2017 году перебрался в «Лилль», провёл в стане «бульдогов» четыре года и решил отправиться в Англию. Тогда «Лестер» заплатил за француза с сенегальскими корнями 20 млн евро.

Контракт Сумаре с «Лестером» действует ещё на протяжении три сезонов. Срок арендного соглашения с «Севильей» - один сезон, в него включена опция выкупа футболиста.

Напомним, «Севилья» полностью провалила старт нового сезона Ла Лиги – у клуба три поражения в трёх турах.

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Лестер Севилья Бубакари Сумаре трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
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