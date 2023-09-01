Центрфорвард «Зари» Назарий Русин официально стал игроком клуба Чемпионшипа – «Сандерленда». О переходе украинца официально сообщает пресс-служба «чёрных котов», футболист подписал с новым клубом контракт на четыре года.

Русину 24 года, он является воспитанником «Львова» и киевского «Динамо». Взрослую карьеру начал в 2017 году в составе киевлян и четыре раза уходил в аренду – в «Зарю», варшавскую «Легию», «Днепр-1» и одесский «Черноморец». Выступал за юношеские сборные Украины на разных уровнях.

В 2022 году подписал полноценный контракт с «Зарёй» и в минувшем сезоне отличился 13 голами и шестью ассистами в рамках 30 матчей Украинской премьер-лиги.