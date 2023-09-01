«Милан» нашёл нового нападающего в Англии

Нападающий Патсон Дака, права на которого принадлежат английскому «Лестеру», имеет вариант трудоустройства в итальянском чемпионате. По данным инсайдера Николо Скиры, в услугах 24-летнего африканца заинтересован «Милан».

Сам Дака не против продолжить карьеру в Серии А и готов к переговорам с руководством «россонери».

В прошлом сезоне нападающий принял участие в 36 поединках за «Лестер», в которых записал на свой счет четыре забитых мяча и четыре голевые передачи. По итогам минувшей кампании «лисы» вылетели из Премьер-лиги в Чемпионшип.