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Англия. Чемпионшип

«Милан» нашёл нового нападающего в Англии

01 Сентября 2023 • 07:28 Комментировать

Нападающий Патсон Дака, права на которого принадлежат английскому «Лестеру», имеет вариант трудоустройства в итальянском чемпионате. По данным инсайдера Николо Скиры, в услугах 24-летнего африканца заинтересован «Милан».

Сам Дака не против продолжить карьеру в Серии А и готов к переговорам с руководством «россонери».

В прошлом сезоне нападающий принял участие в 36 поединках за «Лестер», в которых записал на свой счет четыре забитых мяча и четыре голевые передачи. По итогам минувшей кампании «лисы» вылетели из Премьер-лиги в Чемпионшип.

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