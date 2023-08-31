Клуб английского Чемпионшипа «Лидс» усилился опорным полузащитником «Вердера» Илией Груевым. Контракт между сторонами подписан на четыре года, сумма трансфера 23-летнего футболиста пока не раскрывается.

Груев является уроженцем болгарской столицы – города София, однако путь в футболе он начал уже в Германии. Сначала в рядах клуба «Рот-Вайсс» из Эрфурта, а затем – в «Вердере», в котором в последствии и начал свою взрослую карьеру.

За дубль бременцев дебютировал в 2019 году, в следующем календарном году выступал уже за основу клуба. В рамках прошлого сезона сыграл за «Вердер» в 31-м матче Бундеслиги.

Отметим, что «Лидс» после четырёх туров в Чемпионшипе идёт лишь на 13-м месте в турнирной таблице с пятью баллами. Возглавляет первенство другой экс-клуб АПЛ – «Лестер», 12 очков.