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Англия. Чемпионшип

«Лидс» усилился опорником «Вердера» официально

31 Августа 2023 • 18:47 Комментировать
Лидс
...
Шеффилд Уэнсдей
02.09 17:00

Клуб английского Чемпионшипа «Лидс» усилился опорным полузащитником «Вердера» Илией Груевым. Контракт между сторонами подписан на четыре года, сумма трансфера 23-летнего футболиста пока не раскрывается.

Груев является уроженцем болгарской столицы – города София, однако путь в футболе он начал уже в Германии. Сначала в рядах клуба «Рот-Вайсс» из Эрфурта, а затем – в «Вердере», в котором в последствии и начал свою взрослую карьеру.

За дубль бременцев дебютировал в 2019 году, в следующем календарном году выступал уже за основу клуба. В рамках прошлого сезона сыграл за «Вердер» в 31-м матче Бундеслиги.

Отметим, что «Лидс» после четырёх туров в Чемпионшипе идёт лишь на 13-м месте в турнирной таблице с пятью баллами. Возглавляет первенство другой экс-клуб АПЛ – «Лестер», 12 очков.

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Лидс Вердер трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023 Илия Груев
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