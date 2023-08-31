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Англия. Чемпионшип

«Боруссия» Дортмунд договорилась с защитником, на которого претендовала «Бавария»

31 Августа 2023 • 00:35 Комментировать
Боруссия Д
...
Хайденхайм
1 1.25 X 7.00 2 11.50
01.09 21:30

Центральный защитник «Саутгемптона» Амель Белла-Кочап готов перебраться в дортмундскую «Боруссию».

Слухи об интересе «шмелей» к 21-летнему футболисту появились в середине августа. По обновлённым данным журналиста Флориана Плеттенберга, немецкий игрок достиг личной договорённости с дортмундцами. Центрбек должен пополнить ряды вице-чемпионов Бундеслиги на условиях аренды с возможностью выкупа. Впрочем, клубам ещё предстоит урегулировать некоторые детали перехода.

Одним из претендентов на Амеля Беллу-Кочапа также считалась «Бавария». В настоящий момент мюнхенцы сосредоточены на подписании другого центрального защитника – Трево Чалоба из «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Саутгемптон Боруссия Дортмунд Амель Белла-Кочап трансферы футбола - лето 2023
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