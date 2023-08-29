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Англия. Чемпионшип

Защитник «Саутгемптона» перебрался в чемпионат Катара официально

29 Августа 2023 • 17:22 Комментировать

26-летний защитник «Саутгемптона» Лянко Войнович покидает состав «святых». Теперь футболист продолжит карьеру в Катаре в составе местного клуба «Аль-Гарафа».

Однако выступать за новую команду бразильско-сербский футболист будет не на полноценном контракте, а в рамках аренды. Она будет рассчитана до середины следующего лета. Контракт Войновича с «Саутгемптоном» рассчитан до середины лета 2025 года. Пополнил «святых» защитник летом 2021 года, перейдя из «Торино».

Напомним, «Саутгемптон» проводит текущий сезон в Чемпионшипе, в прошлом сезоне клуб покинул АПЛ. С 10 очками клуб идёт на четвёртом месте турнирной таблицы первенства.

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