Клуб английского Чемпионшипа «Лестер» усилился вингером стамбульского «Галатсарая» - 23-летним Юнусом Акгюном. Об этом сообщает пресс-служба «лис».

Футболист перебрался в Англию в рамках арендного соглашения стоимостью в 500 тыс. евро. Завершается аренда в конце текущего футбольного сезона.

Основное амплуа новичка «Лестера» - правый вингер, однако иногда он может менять фланг и играть центрфорварда. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает молодого игрока в 7 млн евро.

Напомним, «Лестер» после первых четырёх туров Чемпионшипа – безоговорочный лидер турнирной таблицы. У «лис» 12 набранных очков.