Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Англия. Чемпионшип

«Лестер» услилися вингером «Галатасарая» официально

27 Августа 2023 • 19:35 Комментировать
Лестер
...
Халл Сити
02.09 17:00

Клуб английского Чемпионшипа «Лестер» усилился вингером стамбульского «Галатсарая» - 23-летним Юнусом Акгюном. Об этом сообщает пресс-служба «лис».

Футболист перебрался в Англию в рамках арендного соглашения стоимостью в 500 тыс. евро. Завершается аренда в конце текущего футбольного сезона.

Основное амплуа новичка «Лестера» - правый вингер, однако иногда он может менять фланг и играть центрфорварда. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает молодого игрока в 7 млн евро.

Напомним, «Лестер» после первых четырёх туров Чемпионшипа – безоговорочный лидер турнирной таблицы. У «лис» 12 набранных очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Лестер трансферы футбола - лето 2023 Юнус Акгун Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛЕСТЕР ХАЛЛ СИТИ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Уотфорд Уотфорд
Блэкберн Блэкберн
0
1
2.17 3.25 3.30
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 27 Августа
20:10 · Англия. Премьер-лига
«Шальке» усилился бывшим защитником «Челси» официально
19:35 · Англия. Чемпионшип
«Лестер» услилися вингером «Галатасарая» официально
11:02 · Англия. Чемпионшип
«Байер» объявил о трансфере Теллы официально
09:51 · Англия. Чемпионшип
«Лестер» арендовал игрока «Галатасарая» Акгуна официально
25 Августа
20:11 · Англия. Чемпионшип
​Фрейзер сменил «Ньюкасл» на «Саутгемптон» официально
17:50 · Англия. Чемпионшип
«Лидс» потратил почти 15 млн евро на нападающего «Суонси» официально
24 Августа
21:07 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, какую сумму «Уотфорд» предложил «Спартаку» за Николсона слухи
20:01 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» отклонил «смехотворное» предложение из Англии по Николсону
23 Августа
23:48 · Англия. Чемпионшип
«Лидс» отправил предложение полузащитнику «Байера»
00:29 · Англия. Чемпионшип
«Бавария» может перехватить трансферную цель дортмундской «Боруссии»
22 Августа
23:20 · Англия. Чемпионшип
Ихеначо может покинуть «Лестер» в последние дни трансферного окна
21 Августа
14:15 · Англия. Чемпионшип
​Бен Фостер снова завершил карьеру – теперь окончательно официально
19 Августа
16:33 · Россия. Премьер-лига
​Английский клуб ведёт переговоры по трансферу спартаковца Николсона
14:36 · Англия. Чемпионшип
«Байер» хочет купить у «Саутгемптона» Теллу, «святые» требуют 30 миллионов евро
18 Августа
15:47 · Англия. Чемпионшип
​«Арсенал» отдал вратаря в аренду официально
Все новости
Рекомендуем