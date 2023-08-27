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Англия. Чемпионшип

«Байер» объявил о трансфере Теллы официально

27 Августа 2023 • 11:02 Комментировать

Полузащитник «Саутгемптона» Нейтан Телла продолжит карьеру в немецкой Бундеслиге. 24-летний футболист перебрался в леверкузенский «Байер», об этом рапортует пресс-служба клуба.

Игрок заключил с «фармацевтами» долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2028 года. За леверкузенскую команду Нейтан будет выступать под 19-м номером на спине. Сумма сделки, согласно данным прессы, составляет 23 миллиона евро.

В сезоне-2023/2024 Телла поучаствовал в трех поединках Чемпионшипа. Полузащитник записал себе в актив один гол и одну результативную передачу.

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