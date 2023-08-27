Полузащитник «Галатасарая» Юнус Акгун перешёл в «Лестер» на правах годичной аренды. Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.

По информации портала Transfermarkt, за аренду турецкого игрока «Лестер» заплатил 500 тысяч евро.

Отметим, что 23-летний Акгун является воспитанником «Галатасарая». В общей сложности в составе турецкого клуба футболист провёл 61 матч, в которых забил шесть голов и отдал восемь результативных передач. Также в карьере игрока был «Адана Демирспор».

Напомним, нынешний сезон «Лестер» проводит в Чемпионшипе (втором по силе дивизионе Англии). В четырёх турах «лисы» набрали максимально возможные 12 очков и сейчас возглавляют турнирную таблицу.