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Англия. Чемпионшип

​Фрейзер сменил «Ньюкасл» на «Саутгемптон» официально

25 Августа 2023 • 20:11 Комментировать
Саутгемптон
...
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Через 19 ч. 45 мин.

Атакующий полузащитник Райан Фрейзер сменил «Ньюкасл» на «Саутгемптон». «Сороки» официально объявили о переходе 29-летнего шотландца в стан «святых» в аренду до конца сезона 2023/2024.

Райан Фрейзер выступал за «Ньюкасл» с сентября 2020 года. С тех пор он провёл 59 официальных матчей, в которых записал на свой счёт три гола и шесть результативных передач на партнёров.

Напомним, что по итогам прошлого сезона «Саутгемптон» вылетел из Премьер-лиги в Чемпионшип. В трёх стартовых турах второго по рангу футбольного дивизиона Англии южане смогли набрать семь зачётных баллов.

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