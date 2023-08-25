Атакующий полузащитник Райан Фрейзер сменил «Ньюкасл» на «Саутгемптон». «Сороки» официально объявили о переходе 29-летнего шотландца в стан «святых» в аренду до конца сезона 2023/2024.

Райан Фрейзер выступал за «Ньюкасл» с сентября 2020 года. С тех пор он провёл 59 официальных матчей, в которых записал на свой счёт три гола и шесть результативных передач на партнёров.

Напомним, что по итогам прошлого сезона «Саутгемптон» вылетел из Премьер-лиги в Чемпионшип. В трёх стартовых турах второго по рангу футбольного дивизиона Англии южане смогли набрать семь зачётных баллов.