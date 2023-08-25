«Лидс» усилился 24-летним форвардом «Суонси» Йоэлом Пиру. О переходе игрока официально сообщает пресс-служба «павлинов».

По оценке авторитетного портала Transfermarkt, новобранец обошёлся вылетевшему из АПЛ клубу в 14 млн евро. Контракт между сторонами рассчитан на четыре ближайших сезона.

В текущем сезоне у нападающего уже есть два гола – одном из матчей Кубка лиги. А в прошлом сезоне молодой нападающий из Нидерландов с суринамскими корнями оформил 20 голов и два ассиста в рамках Чемпионшипа и Кубка Англии. За «Суонси» форвард выступал с 2021 года, является воспитанником ПСВ.