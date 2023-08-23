«Лидс» отправил предложение полузащитнику «Байера»

Руководство «Лидса» планирует усиление состава полузащитником леверкузенского «Байера» Надимом Амири.

По информации знаменитого журналиста Фабрицио Романо, боссы «павлинов» отправили устное предложение по хавбеку «аспириновых». Условия возможной сделки не разглашаются, однако известно, что английский коллектив предлагает Надиму четырёхлетний контракт, оставив игроку время на размышление. Сообщается, что в услугах футболиста немецкой сборной лично заинтересован наставник «Лидса» Даниэль Фарке.

Напомним, что Надим Амири выступает за «Байер» с 2019 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего футболиста в шесть миллионов евро.