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Англия. Чемпионшип

«Лидс» отправил предложение полузащитнику «Байера»

23 Августа 2023 • 23:48 Комментировать

Руководство «Лидса» планирует усиление состава полузащитником леверкузенского «Байера» Надимом Амири.

По информации знаменитого журналиста Фабрицио Романо, боссы «павлинов» отправили устное предложение по хавбеку «аспириновых». Условия возможной сделки не разглашаются, однако известно, что английский коллектив предлагает Надиму четырёхлетний контракт, оставив игроку время на размышление. Сообщается, что в услугах футболиста немецкой сборной лично заинтересован наставник «Лидса» Даниэль Фарке.

Напомним, что Надим Амири выступает за «Байер» с 2019 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего футболиста в шесть миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Надим Амири трансферы футбола - лето 2023 Байер
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