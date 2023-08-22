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Англия. Чемпионшип

Ихеначо может покинуть «Лестер» в последние дни трансферного окна

22 Августа 2023 • 23:20 Комментировать
Ротерхэм
...
Лестер
26.08 17:00

Нигерийский форвард «Лестера» Келечи Ихеначо может покинуть свой клуб в оставшиеся дни летнего трансферного окна. Как сообщает Football Insider, на нападающего положили глаз некоторые клубы АПЛ и клубы из Саудовской Аравии.

Напомним, что «Лестер», за который нигериец выступает с 2017 года, в прошлом сезоне покинул АПЛ и выступает в Чемпионшипе. У Ихеначо в недавно стартовавшем сезоне четыре матча во всех турнирах, гол и ассист. В сезоне минувшем в рамках всех турниров он отметился восемью голами и пятью ассистами.

Контракт игрока с «лисами» действует до лета следующего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Лестер Келечи Ихеначо трансферы футбола - лето 2023
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