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Англия. Чемпионшип

​Бен Фостер снова завершил карьеру – теперь окончательно официально

21 Августа 2023 • 14:15 Комментировать

Голкипер Бен Фостер уже завершал карьеру в сентябре 2022 года, но тогда, как оказалось, футболист просто брал паузу. В марте Фостер подписал контракт с клубом «Рексхэм», который сейчас выступает в четвёртом по рангу дивизионе Англии. Проведя в новом сезоне четыре матча, 40-летний вратарь решил повесить перчатки на гвоздь.

«Правда в том, что в прошедших матчах нового сезона я не играл на том уровне, которого от себя требую. Я чувствую, что сейчас подходяще время для ухода на пенсию. Принимая решение, я думал не только о себе, но и о клубе – сейчас у клуба есть время для оценки возможностей, ведь трансферное окно открыто», - сказал Фостер.

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Евро-Футбол.Ру,
Бен Фостер Рексхэм
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