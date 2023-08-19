«Байер» хочет купить у «Саутгемптона» Теллу, «святые» требуют 30 миллионов евро

Леверкузенский «Байер» нацелился на вингера английского «Саутгемптона» Нейтана Теллу. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, клубы пока не договорились о трансфере, но переговоры между сторонами продолжаются.

«Байер» оценивает англичанина в 16-18 миллионов евро + бонусы, тогда как «Саутгемптон» требует 25-30 миллионов евро. Стороны надеются достичь соглашения в ближайшее время.

Напомним, «Саутгемптон» в прошлом сезоне вылетел из Английской премьер-лиги и сейчас выступает в Чемпионшипе. Телла последнюю кампанию провёл на правах аренды за «Бёрнли», где отметился 17 голами в и 5 ассистами в Чемпионшипе.